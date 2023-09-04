مطلوبٌ يقع تحت قبضة "المخابرات".. من هو؟

أوقفت دورية من مخابرات الجيش، اليوم الإثنين، المدعو "ع.م" في منطقة برسا قضاء الكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الموقوف مطلوبٌ بعدّة مذكرات توقيف وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المُختص.