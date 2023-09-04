هل يُقام الحوار من دون المعارضة؟.. هذا ما كشفه نائبا "أمل"

رداً على سؤال حول إمكانيّة إقامة حوار من دون المعارضة، قال النائب علي حسن خليل إنّه "لدى إعلان مواقف الكتل يُحدّد القرار النهائي".

وفي حديث للـ"MTV"، أشار خليل إلى أن "المطلوب من القوى المعارضة إبداء الإيجابية".

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ولفت إلى أن "الحوار له أركانه وعلى الناس أن تتحاور مع بعضها البعض"، سائلاً "ما البديل عن الحوار لفكّ الانسداد السياسي؟"

من جهته، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى: "قد يكون هناك تحفظات على مبدأ الحوار من قبل الكتل أو على الطريقة الشكلية له، وهناك جوجلة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في الموضوع".