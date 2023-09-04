الموت يُؤلم خبير الأعشاب زين الأتات.. إبنه الشاب علي تُوفي مساء اليوم بعد تعرّضه لحادث سير مروّع

تُوفي الشاب علي إبن خبير الاعشاب زين الأتات مساء اليوم، في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت.



وكان علي البالغ من العمر 31 عاماً أُدخل قبل 5 أيّام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "بغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف. (الجديد)

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