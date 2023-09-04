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لبنان

الموت يُؤلم خبير الأعشاب زين الأتات.. إبنه الشاب علي تُوفي مساء اليوم بعد تعرّضه لحادث سير مروّع

Lebanon 24
04-09-2023 | 13:18
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تُوفي الشاب علي إبن خبير الاعشاب زين الأتات مساء اليوم، في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت.

وكان علي البالغ من العمر 31 عاماً أُدخل قبل 5 أيّام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "بغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف. (الجديد) 
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وفاة نجل خبير الأعشاب زين الأتات متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ أيام
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