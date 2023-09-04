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لبنان

الدولار بـ50 ألف ليرة في هذه الأماكن.. "لحقوا حالكن"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2023 | 14:32
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في إطار تحفيزها المُواطنين على الشراء، بادرت بعض متاجر بيع الألبسة في الجنوب إلى إبلاغ زبائنها بتخفيض قيمة الدولار لديها من 89 ألف ليرة لبنانيّة إلى 50 ألفاً.
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واقترَنت تلك الخطوة أيضاً بإمكانية دفع المواطنين ثمن مُشترياتهم بالليرة اللبنانية وسط وجود حسوماتٍ أيضاً على مختلف البضائع.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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