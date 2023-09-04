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لبنان

الجيش يوقف نجلَ "قيادي فلسطيني" في صيدا.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2023 | 15:17
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الجيش أوقف اليوم عند مدخل مُخيم عين الحلوة، محمد المقدح، نجل القيادي في حركة "فتح" اللواء مُنير المقدح.

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وأشارت المعلومات إلى أنَّ عملية التوقيف جاءت بسبب مذكرة سابقة بحق الموقوف بتهمة إطلاق نار، موضحة أنه لا علاقة بما حصلَ اليوم بملف التوتر في المُخيّم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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