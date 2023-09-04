الجيش يوقف نجلَ "قيادي فلسطيني" في صيدا.. من هو؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الجيش أوقف اليوم عند مدخل مُخيم عين الحلوة، محمد المقدح، نجل القيادي في حركة "فتح" اللواء مُنير المقدح.



Advertisement وأشارت المعلومات إلى أنَّ عملية التوقيف جاءت بسبب مذكرة سابقة بحق الموقوف بتهمة إطلاق نار، موضحة أنه لا علاقة بما حصلَ اليوم بملف التوتر في المُخيّم. وأشارت المعلومات إلى أنَّ عملية التوقيف جاءت بسبب مذكرة سابقة بحق الموقوف بتهمة إطلاق نار، موضحة أنه لا علاقة بما حصلَ اليوم بملف التوتر في المُخيّم.