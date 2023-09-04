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لبنان

ما جديد إضرابُ "موظفي الدولة"؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 15:34
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أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، اليوم الإثنين، إستمرار التوقُّف القسري عن العمل مع حضور يومٍ واحد في الأسبوع لمن يستطيع ذلك، وذلك ابتداءاً من يوم الأربعاء ولغاية يوم الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ضُمناً. 
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وجددت الهيئة مطالبتها بتصحيح الرواتب وإيجاد حلول جذرية لمعضلة الطبابة والإستشفاء، كما دعت أيضاً إلى تصحيح قيمة تعويضات الصرف.
 
وتوجّهت الهيئة في بيانها إلى الموظفين في كل روابط القطاع العام بالدعوة للمُشاركة في إعتصامٍ أمام السرايا الحكومية تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء التي سيُناقش فيها موازنة العام 2023.
 
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