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لبنان

آخر كلامٍ من "اليونيفيل" في لبنان.. هذا ما قيلَ عن خيمة "حزب الله"

Lebanon 24
04-09-2023 | 15:43
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أكد الناطق الرسميّ باسم قوّات "اليونيفيل" أندريا تيننتي أنّه ما من شيء سيتغير في عمل قوات الطوارئ الدولية على الأرض بعد التمديد لمهمّتها، مُشيراً إلى أنَّ الشراكة مع الجيش سوف تبقى والتنسيق الذي بدأ عام 2006 لن يتغير وسيظلُّ قائماً".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، اليوم الإثنين، لفت تيننتي إلى أنَّ مجلس الأمن مدّد مهمّة قوات اليونيفيل، لكن عناصرها وفق المبادىء نفسها للقرار 1701 قائلاً: "لم يتغير شيء، لا زلنا نكمل تعاوننا وتنسيقنا مع الحكومة اللبنانية ومع الجيش، ولا أعتقد أنّ مهمتنا قد تغيرت في الجنوب، اللغة التي استخدمت عام 2006 هي نفسها التي استُخدمت هذا العام في التمديد".
 
واعتبر تيننتي أنَّ كل جريمة ضد عناصر حفظ السلام هي جريمة ضد الأمم المتحدة، مشيراً أن قوات الطوارئ تعمل في منطقة غير آمنة بنسبة 100%، وقال: "لهذا، نحن هنا ونريد أن نكمل ونستمر بعملنا وحرية الحركة يجب أن تضمنها الحكومة اللبنانية، وسنكمل بالرغم من الجرائم الفظيعة التي تم ارتكابها ضد عناصرنا".

وعن خيمة "حزب الله" عند الحدود اللبنانية، رأى تيننتي أن الأمر مقلق لنا وللقرار 1701، وقال: "الخيم هي انتهاكٌ ونحن نعمل على إزالتها ، والأمر الأساسي هو القيام بمراقبة الخط الأزرق والحد من التوتر والتصعيد كما نفعل في كفرشوبا".
وردّاً على سؤال حول مواقف حزب الله والسيد حسن نصرالله قال تيننتي: "لن أعلق على بيانات أفراد أو أحزاب سياسية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان إيجابياً في موقفه في ما يتعلق بالتمديد لليونيفل، وهناك فرق بين الخطاب والواقع. الواقع على الأرض هو أنه على الرغم من الحوادث المتفرقة التي شهدناها في الماضي وحتى في الحاضر مع الأنشطة الكبيرة التي نقوم بها، إلا أن العلاقة لطالما كانت جيدة ومعظم الأنشطة تتم دون أي مشاكل. أريد أن أفرّق بين الخطاب والواقع على الأرض. ومرة اخرى، احترام سيادة لبنان أمر جوهري وكذلك العمل مع الحكومة اللبنانية".
 
 
 
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