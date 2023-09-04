يزبك: نؤيد دعوة بري للحوار

أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، إلى أنَّ "المقاومة بكل فصائلها وقدراتها وإمكاناتها تواجه المشروع الأميركي وتقول لواشنطن ارفعي اليد عن لبنان والمنطقة والمستضعفين".

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كلامُ يزبك جاء من "متحف بعلبك الجهادي"، حيثُ قال: " استطاع حزب الله أن يغيِّر المعادلات من خلال المجاهدين، لأنه انطلق من نهج الإمام الحسين، ومن خط ولاية الفقيه، وكما انتصر دم الإمام الحسين على السيف في ذلك العصر، فإن دماء شهدائنا وقادتنا انتصرت على الكيان الصهيوني عام 2000".

وتابع: "إن دماء الشهداء استطاعت أن تحرر الجرود من الدواعش والارهابيين لينعم كل لبنان بالسلام، والمقاومة استطاعت أن تحقق الحلم بتطهير لبنان من دنس الصهيونية والإرهاب، وتحرِّر لبنان بسواعد الأبطال الذين لم يكن لهم هدف سوى الحرية والعزة والكرامة".



وفي السياق السياسي، أيد الشيخ يزبك "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار خلال أسبوع"، وقال: "يجب أن يتحقق الحوار اليوم قبل الغد لانتخاب رئيس للجمهورية وبدون شروط مسبقة وليكن الاختيار لمن يقع عليه الاختيار".