Advertisement

لبنان

يزبك: نؤيد دعوة بري للحوار

Lebanon 24
04-09-2023 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1104175-638294689286678982.jpg
Doc-P-1104175-638294689286678982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، إلى أنَّ "المقاومة بكل فصائلها وقدراتها وإمكاناتها تواجه المشروع الأميركي وتقول لواشنطن ارفعي اليد عن لبنان والمنطقة والمستضعفين".
Advertisement
كلامُ يزبك جاء من "متحف بعلبك الجهادي"، حيثُ قال: "استطاع حزب الله أن يغيِّر المعادلات من خلال المجاهدين، لأنه انطلق من نهج الإمام الحسين، ومن خط ولاية الفقيه، وكما انتصر دم الإمام الحسين على السيف في ذلك العصر، فإن دماء شهدائنا وقادتنا انتصرت على الكيان الصهيوني عام 2000".
وتابع: "إن دماء الشهداء استطاعت أن تحرر الجرود من الدواعش والارهابيين لينعم كل لبنان بالسلام، والمقاومة استطاعت أن تحقق الحلم بتطهير لبنان من دنس الصهيونية والإرهاب، وتحرِّر لبنان بسواعد الأبطال الذين لم يكن لهم هدف سوى الحرية والعزة والكرامة".

وفي السياق السياسي، أيد الشيخ يزبك "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار خلال أسبوع"، وقال: "يجب أن يتحقق الحوار اليوم قبل الغد لانتخاب رئيس للجمهورية وبدون شروط مسبقة وليكن الاختيار لمن يقع عليه الاختيار".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-09-04
17:00 | 2023-09-04
16:56 | 2023-09-04
16:53 | 2023-09-04
15:43 | 2023-09-04
15:34 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24