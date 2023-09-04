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لبنان

قرارٌ جديد من وزير الثقافة.. هذا ما تضمّن

Lebanon 24
04-09-2023 | 16:53
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أصدر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى قرارًا قضى بموجبه بإدخال العقار رقم 95 في منطقة النبطية التحتا العقارية - محافظة النبطية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
وتضمن القرار أنه "نتيجة الكشف على العقار، تبينت أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية"، وأضاف: "من أجل المحافظة على البناء، تقرر ادخاله في لائحة الابنية التاريخية، ولا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور، من دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها".
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