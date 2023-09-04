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لبنان

إشارات دولية

Lebanon 24
04-09-2023 | 17:00
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تلقَّت جهات معنية إشارات دولية أن لا تبديل في قواعد الاشتباك في الجنوب، ولا على أيّ مستوى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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