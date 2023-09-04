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لبنان
تخوّف
Lebanon 24
04-09-2023
|
17:30
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يتخوف خبراء من نهج تحصيل تمويل الخزينة من زيادة الرسوم والضرائب، سواء في موازنة الـ2023 التي لم تقرّ، وموازنة الـ2024 التي لم تُدرس بعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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