يتخوف خبراء من نهج تحصيل تمويل الخزينة من زيادة الرسوم والضرائب، سواء في موازنة الـ2023 التي لم تقرّ، وموازنة الـ2024 التي لم تُدرس بعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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