متابعة مسيحية لتأييد الراعي الحوار بدون شروط: الكتائب والقوات يتحفّظان

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لا يزال موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المشجع ضمنا على الحوار محور متابعة دقيقة ، حيث قالقبل يومين" ان الحوار المدعوّون إليه نوّاب الأمّة، إذا حصل برغم التجاذبات بين القبول والرفض، إنّما يقتضي أوّلًا المجيء إليه بدون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون أي إعتبار للآخرين؛ ويقتضي ثانياً روح التجرّد من المصالح الشخصيّة والفئويّة، ويقتضي ثالثاً اعتماد الدستور واعتباره الطريق الوحيد الواجب سلوكه؛ ويقتضي رابعاً الصراحة والإقرار بالأخطاء الشخصيّة والبحث عن الحقيقة الموضوعيّة التي تحرّر وتوحّد. إلى عناية الله وأنوار روحه القدّوس نكل مسيرة وطننا وشعبنا، راجين الوصول إلى ميناء الأمان".وذكرت «الأخبار» أن حزبَي القوات والكتائب أطلقا حملة ضد الراعي معتبريْن أن «كلامه يُضعف الموقف المسيحي ويدعم الفريق الآخر». ويبدو أن التوتر يسود علاقة الحزبين مع بكركي، وسط معطيات عن مساعٍ بين الحزبين وباقي نواب المعارضة لإصدار موقف موحّد يُحرِج الراعي ويُربِك لودريان، ويضع التيار الوطني الحر في موقف صعب أمام الرأي العام المسيحي.في المقابل، يبدو أن هناك غالبية داعمة لفكرة الحوار التي أطلقها بري. وعُلم في هذا السياق أن رئيس التيار النائب جبران باسيل يتعامل إيجاباً مع الدعوة انطلاقاً من أن «الحوار أفضل من التقاتل وأنه فرصة يُمكن أن تؤدي إلى فتح آفاق جديدة وثغرة في جدار الأزمة الرئاسية، إذ لا سبيل للمكوّنات إلا العودة إلى التحاور».كذلك عُلم أن اللقاء الذي جمع الراعي مع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري تناول دعوة بري، وأن السفير السعودي «كانَ داعماً لمواقف الراعي».وكتبت" الديار": لا يزال التوتر سيد الموقف في «معراب» ازاء ما تراه «القوات اللبنانية» انقلابا في مواقف البطريرك الراعي، وبعد ساعات على تغريدة نائب البترون غياث يزبك المنتقدة لمواقفه، دخل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني على الخط، وغرد عبر منصة «إكس» قائلا : وضع البطريرك الراعي مقتضيات للحوار البناء «إذا حصل» على حد تعبيره، للأسف غير متوافرة في دعوة رئيس مجلس النواب الأخيرة، وتساءل هل سيحدث حوار بالمواصفات التي وضعها صاحب الغبطة، ام سيكون لقاء خارج الدستور لفرض المشاريع والأفكار ومن دون نتائج إيجابية؟ووفقا لمصادر مقربة من بكركي، لم تكن هذه التغريدة كافية لتخفيف العتب في الديمان، على الحملة الممنهجة على سيد بكركي الذي لا يقبل ان يتعامل معه البعض وفقا لما يستهويه في السياسة، فالبطريرك لديه وجهة نظر واقعية لمحاولة اخراج البلاد من ازمتها، ولا يمكن الاخذ بما يناسب البعض من بكركي، ويهاجمها حين تعطي رأيها الحر. ووفقا للمعلومات، طلب نواب في «الجمهورية القوية» موعدا لزيارة الديمان لمحاولة اصلاح الاهتزاز في العلاقة، على خلفية الخلاف حول الدعوة الى الحوار.ونقلت "الشرق الاوسط" عن مصادر «الكتائب» تأكيد موقفها السابق الرافض للشروط المسبقة لفتح البرلمان وعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، بحيث تبقى الأولوية دائماً لإنجاز الاستحقاق، فيما ترفض مصادر «القوات» تكريس أعراف جديدة، وتؤكد أيضاً على أن الأولوية لإنجاز الانتخابات. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الراعي يأخذ بكل وجهات النظر ولا يتبنى وجهة نظر واحدة، وهو إضافة إلى ذلك ربط إنجاز الاستحقاق بضرورة تطبيق الدستور»، مضيفة: «لذلك بما يعنينا نحن متمسكون بموقفنا من هذه الزاوية، أي أننا لا يمكن أن نذهب لأي خطوة تكرس أعرافاً جديدة مخالفة للدستور إلى جانب أسباب أخرى لها علاقة بغياب الثقة وخلفية المناورين، وأن طاولة الحوار لم تحقق شيئاً تاريخياً». وتشدد المصادر على أنه هناك «مخاوف جدية من أنه إذا سبق الحوار الانتخابات الرئاسية يعني أنه قبل كل استحقاق يجب أن نذهب لحوار، وهذا يعني أننا نعطل دور البرلمان ونعطل ميزان القوى داخل المجلس ونتائج الانتخابات، ونفرض بذلك واقعاً جديداً عبر تحويل المجلس إلى مصادق على ما تتوصل إليه طاولة الحوار». وفي حين ترى المصادر أنه يمكن البحث بإمكانية «أن يكون الحوار خلال دورات الانتخاب وهو ما يمكن بحثه»، تؤكد: «موقفنا لا عودة عنه والأولوية تبقى للانتخابات».