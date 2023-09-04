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يفترض أن يبدأ عمل اللجنة المشتركة بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» لمناقشة الأوراق التي أعدها الأول بخصوص مطالبه، أي اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الإئتماني، وبناء الدولة.وبحسب" نداء الوطن"فانه حتى مساء أمس، لم يتحدد بعد موعد الاجتماع الأول، والمتوقع انعقاده هذا الأسبوع بين فريقَي العمل، وهي تضمّ عن «التيار»، النائب ألان عون وطوني قسطنطين والمحامي طوني عبود، فيما يفترض أن تضمّ عن «الحزب» النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله... وسط ترجيحات من جانب الفريقين تقول إنّ مشوار الحوار المشترك، طويل جداً.وجاء في " الاخبار": يُتوقّع أن تبدأ خلال أيام أعمال اللجنة المشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر الخاصة بالبحث في ملف اللامركزية الإدارية. وسيُعقد اجتماع عمل يحضره النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله عن الحزب، والنائب آلان عون ومستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنطوان قسطنطين والمحامي طوني عبود عن التيار.