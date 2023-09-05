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لبنان

هذه هي "استراتيجية المعارضة" للمرحلة المقبلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-09-2023 | 01:15
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قال مصدر بارز في "قوى المعارضة" إن الأولوية لدى المعارضة في المرحلة المقبلة ليست ابداً التنازع على إنتخاب رئيس الجمهورية مع "محور الممانعة"، بل الهدف الأساسي والإستراتيجي أصبح مقاومة هيمنة "محور الممانعة" بأحزابه وفصائله مؤخراً على لبنان كون الوضعية لم تعد عادية في لبنان ولا تستقيم من خلال إصلاحات مزعومة، بل من خلال العمل على إزالة مفاعيل الإنقلاب الوطني بعملٍ وطني سيادي مشترك وتراكمي مهما طال الوقت.
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اضاف: "لهذه الغاية تسعى المعارضة الى تثبيت أكبر مروحة لجبهة سيادية، بيانية، إجتماعية واعلامية، ستظهر الى العلن قبل نهاية أيلول من خلال مؤتمر كبير يحدد التوجهات الوطنية السيادية المقاومة المقبلة".
وفي سياق متصل قال مصدر نيابيّ معارض أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" لا يزال في الوقت الراهن يدعم جهاد أزعور، ويلتقي مع المعارضة في العديد من المواضيع المهمّة، مثل رفض الجلسات التشريعيّة، في ظلّ غياب رئيسٍ للجمهوريّة.
وأشار المصدر إلى أنّه بالرغم من أنّ "التيّار" يتحاور مع "حزب الله"، غير أنّه لا يزال يتقاطع مع المعارضة.
ودعا المصدر النائب جبران باسيل إلى حسم موقفه إمّا بالإستمرار بدعم مساعي المعارضة، أو الإنتقال نهائيّاً إلى "فريق الممانعة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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