ماذا حصل داخل مكتب مُدير عام الأمن العام؟

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قالت مصادر مُطَّلعة على إجتماع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللُّواء الياس البيسري يوم أمس مع مسؤولي ملف النازحين السوريين في "حزب الله" و "التيار الوطني الحر"، إنَّ اللقاء تمحور حول إمكانية إشراك البلديات في عملية ضبط الوجود السوري بشكلٍ يساهم في حصرهِ وتنظيمه أكثر خلال المرحلة المقبلة.وكشفت المصادر لـ"" إنَّ الحديث في مكتب البيسري كان مُعمقاً حول النُّزوح المُتجدِّد باتجاه لبنان وخطورتهِ المُتزايدة من نواحي أمنيَّة واقتصاديَّة، مشيرةً أنَّ البيسري أكَّد أولويَّة متابعة هذا الملف بكل السُّبل المُتاحة.وكان البيسري اجتمع في مكتبه امس مع مسؤول ملف النازحين السوريين في "حزب الله" النائب السابق نوار الساحلي ومسؤول ملف النازحين في "التيار الوطني الحر" نقولا شدراوي، وبحث معهما اتخاذ الاجراءات الهادفة لمعالجة هذا الملف.