أصوات انفجارات عند الحدود.. اليكم ما يجري في الداخل الاسرائيلي

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تسمع منذ الصباح الباكر اصوات انفجارات متقطعة في منطقة مرجعيون.وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان هذه الأصوات ناجمة عن تدريبات مدفعية داخل الحدود الاسرائلية في منطقة بانياس وعنفيت.