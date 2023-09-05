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لبنان

أصوات انفجارات عند الحدود.. اليكم ما يجري في الداخل الاسرائيلي

Lebanon 24
05-09-2023 | 01:27
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تسمع منذ الصباح الباكر اصوات انفجارات متقطعة في منطقة مرجعيون.
وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان هذه الأصوات ناجمة عن تدريبات مدفعية داخل الحدود الاسرائلية في منطقة بانياس وعنفيت.
 
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