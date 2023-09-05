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لبنان

تكتل يحظى بدعم "مستقبلي" لافت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-09-2023 | 01:45
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في الوقت الذي يتعرض فيه "تكتل الاعتدال الوطني" لهجوم سياسي وانتقادات جدية من قبل قوى المعارضة، يبدو انه يتلقى دعماً واضحا من قيادات سابقة وفاعلة في تيار "المستقبل" الذي علّق العمل السياسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن النواب الذين يشكلون "تكتل الاعتدال الوطني"، وهم أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم، والمقربون في الأصل من "التيار الازرق"، شعروا في الاسابيع القليلة الماضية، بدعم جدي من شخصيات مستقبلية كانت حتى الأمس القريب منكفئة عن المشهد العام.
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وتسأل المصادر "اذا كان هذا النشاط المستجد لبعض القيادات والنواب السابقين المقربين من "المستقبل"، يوحي بأن "التيار" سيعود بشكل تدريجي الى العمل السياسي ام انه إستكمال للدعم غير المباشر للتكتل النيابي لا اكثر..

المصدر: لبنان 24

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