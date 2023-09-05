هذا ما حصل بين نائبٍ "قواتي" ومسؤول في "المستقبل"

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جمعت إحدى المُناسبات مسؤولاً رفيعاً في "تيار المستقبل" مع أحد النواب البارزين في حزب "القوات اللبنانية"، وكان لافتاً "التسامر" الذي حصلَ بين الطرفين بحضورِ شخصيّة حقوقيّة.مصادر قرأت هذا التلاقي على أنهُ "إجتماعي" بحت، وقالت: "التيار والقوات على خصومة رغم التحالف القديم، ولا داعي للتذكير بما حصل خلال المرحلة السابقة من خُذلان".