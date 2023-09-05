اشكال قبل قداس الشهداء

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عُلِمَ أنّ إشكالاً حصل بين عناصر أمن أحد النواب والجهات المنظّمة في معراب قبل دقائق قليلة من بدء القداس لراحة انفس "شهداء المقاومة اللبنانية" الأحد الفائت، لأسباب غير معروفة، ما أثار بلبلةً في المكان.مصدر قواتي قلل من اهمية الاشكال ووضعه في سياق "خلاف مرافقين".