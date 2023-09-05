دورة عسكرية في ثكنة رياق لجهاز مكافحة التهريب في "الريجي"

بدأت في ثكنة رياق دورة عسكرية تستمر ثلاثة أسابيع لعناصر جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، بالتعاون مع الجيش.



ويتلقّى عناصر الجهاز خلال الدورة تدريبات على الأعمال اللوجستية والمهارات البدنية وعمليات الدهم والإسعافات الأولية.

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