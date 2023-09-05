تراجع في أسعار المحروقات وارتفاع بسعر قارورة الغاز.. اليكم الجدول صباح اليوم

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تراجع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7 الاف ليرة و98 أوكتان 8 ألاف ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة فيما ارتفع صعر قارورة الغاز 6 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.809.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.846.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.666.000 ليرة لبنانيةالغاز: 914.000 ليرة لبنانية