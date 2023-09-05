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لبنان

توقف خدمات "أوجيرو" في سنترال عاليه

Lebanon 24
05-09-2023 | 02:50
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أعلنت هيئة "أوجيرو" على منصة "إكس" أن عطلا طرأ في سنترال عاليه بسب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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