توقف خدمات "أوجيرو" في سنترال عاليه

أعلنت هيئة "أوجيرو" على منصة "إكس" أن عطلا طرأ في سنترال عاليه بسب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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