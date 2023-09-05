أبو حيدر: سنقدم 18 خدمة ممكننة في الفصل الأول من سنة 2024

شارك المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في الرياض عن "مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع المخاطر المالية وفرص الاستثمار".

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واعتبر أبو حيدر خلال مداخلته أن "غياب الثقة يحول دون جذب الاستثمارات الخارجية وبالتالي أي استثمار خارجي بحاجة إلى ثقة والثقة بحاجة إلى اصلاحات وهنا تكمن أهمية برنامج صندوق النقد الدولي فهو الحل الوحيد في الوقت الراهن لاستعادة ثقة المجتمع الدولي"، مؤكداً "الدور التاريخي الذي لعبته المملكة العربية السعودية بدعم لبنان على المستويات كافة وعلى أهمية الاتفاقيات التجارية بين الدولتين".وتطرق إلى عملية مكننة خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة بحيث "من المنتظر أن تقدم الوزارة 18 خدمة ممكننة كلياً في الفصل الأول من العام 2024 وهي الخطوة الأولى من التحول الرقمي المنشود الذي يعتبر حجر الأساس في بناء الدولة والحوكمة الرشيدة".