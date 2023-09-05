الهدوء الحذر يسيطر على الحدود.. اليكم صورة الوضع هناك

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يسود الهدوء الحذر جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة للأسبوع الثاني على التوالي في ظل الاستنفار المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي رفعت منسوب تهديداتها على لسان اكثر من مسؤول اسرائيلي بالانتقام من لبنان وهذا ما بدا واضحا صباح اليوم على طول الخط الحدودي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلة العباد مقابل حولا وحتى مثلث االوزاني سهل مرجعيون المحاذي لمستعمرة المطلة مرورا بتلال العديسة وبوابة فاطمة بحيث اقتصرت الحركة الإسرائيلية على مراقبة هذا الخط من مواقعها الامامية في ظل حال من الاستنفار العام في هذه المواقع متزامنة احيانا مع تحليق للطيران التجسسي فوق المنطقة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".اما في الجانب اللبناني فقد سجل حركة ناشطة ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة على طول هذا الخط وخاصة في الجهة المقابلة لمستعمرة المطلة تحسبا لأي طارىء والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.