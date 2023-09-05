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لبنان

بكمينٍ محكم في الجناح.. هكذا تم توقيف سارق دراجات آليّة

Lebanon 24
05-09-2023 | 03:59
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت لديها معلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آليّة من مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.
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على الأثر باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويدعى:

- م ، ف ، ق (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)

بتاريخ 31-8-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّاتها بكمينٍ محكمٍ في محلّة الجناح.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآليّة من مناطق مختلفة في جبل لبنان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.



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