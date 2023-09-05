اشكال واطلاق نار في المنية.. اليكم ما جرى

تطور اشكال على خلفية أفضلية مرور بين عدد من الشبان عند أوتوستراد المنية محلة بحنين، الى اطلاق نار.وبحسب مندوبة "لبنان 24" فان الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.