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لبنان

اشكال واطلاق نار في المنية.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
05-09-2023 | 04:01
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تطور اشكال على خلفية أفضلية مرور بين عدد من الشبان عند أوتوستراد المنية محلة بحنين، الى اطلاق نار.
وبحسب مندوبة "لبنان 24" فان الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات. 
 
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