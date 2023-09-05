Advertisement

لبنان

هل تُنهي قطر الدور الفرنسي في لبنان؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
05-09-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1104297-638295103314014335.jpg
Doc-P-1104297-638295103314014335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تكن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية خارجة عن اطار التنسيق الدائم بين رئيس المجلس من جهة والفرنسيين من جهة اخرى خصوصا ان بري حوّل، وخلال خطابه الأخير، المبادرة الفرنسية القائمة بشكل اساسي على الحوار من فكرة عامة الى مبادرة عملية محددة لها قواعدها. 
Advertisement
 
 
 لكن بعيدا عن عملية التنسيق وتبادل الادوار بين بري ممثلا "الثنائي الشيعي" و بين جان إيف لودريان ممثل الفرنسيين بشكل اساسي، يبدو ان الدور الفرنسي قد تراجع بشكل متسارع خلال الاسابيع الاخيرة على اعتبار ان هذه المبادرة الحوارية وبالرغم من الدعم الكبير الذي حصلت عليه من البطريركية المارونية قد لا يُكتب لها النجاح. 

حتى اللحظة تصر القوى السياسية المعارضة على مقاطعة الحوار، وبالرغم من ان بعض النواب التغييريين والمستقلين أعلنوا انهم سيشاركون في الحوار وشجعوا مبادرة بري، الا ان القوى السياسية المعارضة لا تزال حتى اللحظة ملتزمة برفض اي حوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا يعني بأن الحوار سيكون مبتوراً وغير فعّال. 

وتعتبر مصادر ديبلوماسية مطّلعة ان المتابعة الحالية من قبل "مجموعة الخمس" المهتمة بالشأن اللبناني تقوم على مواكبة تراجع الدور الفرنسي وفشل باريس في تحقيق خروقات جدية في الأزمة اللبنانية وتسعى الى تفعيل ودعم الدور القطري في المرحلة المقبلة. و ترى المصادر بأن المعوّل عليه في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة،ليس الدور الفرنسي، انما الدور القطري في ظل حراك جدّي مرتبط بالساحة اللبنانية قد يترجم على عدّة مستويات خصوصًا ما يحكى عن مبعوث قطري سيزور لبنان وستكون له مساهمة في فهم الواقع اللبناني والخطوط الحمراء التي تضعها القوى السياسية بشكلٍ اساسي. 

كذلك فإنّ القطريين يمكنهم لعب الدور الذي تلعبه فرنسا على اعتبار أن لديهم في المنطقة تأثيراً وقدرة على الحديث مع مختلف الدول مثل السعوديه وإيران والولايات المتحدة الاميركية وكذلك الامر في لبنان فهم يتحدثون مع مختلف الاطراف بل يتفوقون على الفرنسيين لجهة أن قوى المعارضة لا تزال تتعامل معهم بإيجابية بعكس ما يحصل مع باريس في الفترة الأخيرة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:39 | 2023-09-05
06:35 | 2023-09-05
06:33 | 2023-09-05
06:00 | 2023-09-05
05:43 | 2023-09-05
05:34 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24