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لبنان
نصّار كرّم المنسّق الموسيقي رودج: نفتخر بهكذا طاقات شبابية في لبنان
Lebanon 24
05-09-2023
|
04:33
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كرّم وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، المنتج والمنسق الموسيقي الـdj رودج، لما له من بصمات على الصعيد الموسيقى والحفلات في لبنان والعالم، وقدم له درعا تذكارية للمناسبة.
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واراد نصار تكريم رودج في مبنى وزارة السياحة وليس في اي مكان آخر بحسب قوله، مشيرا الى انه "اصبح مشهورا على الصعيد العالمي كما المحلي، ورمزا للترفيه والثقافة الموسيقية، ضمن السياحة الترفيهية التي يمتاز بها لبنان".
كما أشاد نصار بالحفل الاخير للمغني المصري عمرو دياب في لبنان الذي كان رودج منسقا موسيقيا فيه، ورأى أنه "أعاد وضع لبنان على الخريطة السياحية العربية والعالمية، لاسيما وان اصداء هذا الحفل الكبير لايزال في كل العالم العربي مع الاعداد الكبيرة التي شاركت فيه، وهو امر يعود الى نجاح المنظمين في هذا الحفل، الذي كان رودج أساسا في نجاحه، الى جانب كل النشاطات التي جرت في صيف 2023".
ولفت الى أن رودج شارك في حفل شاكيرا الذي اقيم في لبنان في 2011. وقال: "بالرغم من اننا نمر في ظروف اقتصادية وازمة سياسية سيئة، الا اننا نفتخر بهكذا طاقات شبابية في لبنان، ومهمتنا ان ندعم، ولو بطريقة معنوية، اشخاصا مثل رودج. ونأمل ان يعود الاستقرار السياسي الى البلد وان ننتقل الى مرحلة جديدة".
وأكد أن "الطاقات الشبابية اللبنانية في الخارج لا تزال تحب بلدها، ورودج يمثل هذه الصورة الشبابية، حيث ان قلبه وعقله في لبنان، وهو يتوجه الى الخارج لإظهار الصورة الحقيقية للثقافة اللبنانية".
من جانبه ابدى رودج فخره بأنه لبناني، معتبرا ان "ثقافة الموسيقى والحياة اللبنانية لا يوجد لها مثيل في العالم". وقال إنه يفتخر في اظهارها اينما ذهب، وان تكريم اليوم يعطيه دفعا للمضي للأمام، متوجها بالشكر الى وزير السياحة ولكل شخص يساعده في عمله.
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