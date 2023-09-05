إشكال كبير في ضهر العين.. وتوتر في المنطقة!

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وقع اشكال كبير في منطقة ضهر العين - الكورة بالقرب من مفرق بلدة كفرقاهل أدى الى عراك وتضارب بين شخصين ليتطور لاحقاً الى إطلاق النار داخل ملحمة عائدة لاحد طرفي الاشكال من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعُلم ان وجهاء المنطقة تدخلوا لحل الاشكال الا ان المحاولات باءت بالفشل، وأجواء من التوتر تسود في المنطقة، تزامناً مع وصول وحدات الجيش الى المكان.