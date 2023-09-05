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لبنان

المطران الجميّل من كنيسة سيدة الاوجاع في لندن: للحفاظ على الارتباط بالوطن والقيم العائلية

Lebanon 24
05-09-2023 | 05:06
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يواصل مطران الموارنة في فرنسا والزائر الرسولي على أوروبا الشمالية والغربية المطران مارون ناصر الجمّيل جولته الراعوية الاوروبية، وقد ترأس قداسا في كنيسة سيدة الاوجاع في لندن وساعده خوري الرعية الأب جورج كميد.
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بعد الإنجيل المقدس، ألقى المطران الجميّل عظة توجه فيها  الى المؤمنين وشجعهم على "الحفاظ على ارتباطهم بالوطن الام، ليس فقط ارتباطا سطحيا، بل التعلق بالقيم العائلية التي تحافظ على الهوية، من اجل مواجهة التحديات الجديدة التي تحاول ان تغير مكاسب تعاليم الانجيل والكنيسة".

وحث الآباء والامهات ان" يحافظوا على التكلم مع اولادهم باللغة العربية، لغة التواصل والوصل بين الشرق والغرب". 

وفي الختام، ناشد الجميع على ان "لا يهملوا خلق الاجواء السليمة الى الشبيبة، مستقبل الرعية والوطن، قائلا:" ما اتيتم لتأخذوا من انكلترا، بل لتعطوا الجيد والصالح من حضارتكم، هكذا نهيئ المستقبل الديني لشعبنا". 
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