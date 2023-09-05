المرتضى استقبل الوزيرة السابقة عكر: دعوة الرئيس برّي للحوار فرصة لن تتكرّر

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية في الصنائع ، الوزيرة السابقة زينة عكر، وجرى البحث في مجمل الوضع الراهن.



وأكّد الطرفان خلال اللقاء أن "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار فرصة قد لا تتكرر، ما يوجب تلقّفها لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين بوضع حدّ لازمة الفراغ الرئاسي".

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