نجاة صليبا: لن نشارك في الحوار مع لودريان

أشارت النائبة نجاة صليبا إلى أنه "في حال كانت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار رسمية وليست عبر الإعلام، والجدول واضح بشأن ما سيتم تداوله في النقاشات، فسنبني على الشيء مقتضاه".



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وسألت: "لمَ تريدون فرض رئيس على اللبنانيين يناسبكم ولا يناسب غيركم؟"، داعية إلى "الدخول في اللعبة الديموقراطية واقتراح أسماء غير متداولة وغير مدعومة من الأطراف، لنرى كيف ستسير الأمور". وفي حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان"، اعربت عن "تخوفها من أن تكون هذه الدعوة صورية، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية، مسمى ومدعوم من الثنائي الشيعي"، مؤكدة أن "الجميع متفقون على ضرورة عقد جلسات انتخابية فيها أكثر من مرشحين".وسألت: "لمَ تريدون فرض رئيس على اللبنانيين يناسبكم ولا يناسب غيركم؟"، داعية إلى "الدخول في اللعبة الديموقراطية واقتراح أسماء غير متداولة وغير مدعومة من الأطراف، لنرى كيف ستسير الأمور".

وشددت على أن "التدخل الأجنبي في ملف لبناني محض أمر غير مقبول، وكل الدول مشكورة على مساعيها لمساعدة لبنان، لكن التدخل في موضوع رئاسة الجمهورية الذي يعد من صلب العملية الديموقراطية أمر مخزٍ لنا"، معتبرة أن "كل دولة تقوم بمصلحتها، لذا حان الوقت لنقوم كلبنانيين بمصلحتنا، وننتخب الرئيس بطريقة ديمقراطية".

زختمت: "نحن النواب التغييريين لن ندخل في نقاش مع دول أجنبية، ونهجنا غير مرتبط بأي مصلحة خارجية ، ولن نشارك في الحوار مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان".