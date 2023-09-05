وزير الدفاع التقى شيا... تشديدٌ على أهمية دور الجيش في حفظ الأمن

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة، وجرى عرض لشؤون المؤسسة العسكرية والدعم المشكور الذي تلقاه من الولايات المتحدة الأميركية. وكان تشديدٌ على"أهمية دور الجيش في حفظ الأمن والإستقرار في البلاد"، على ما افاد المكتب الاعلامي لوزير الدفاع.

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