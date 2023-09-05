في البقاع... أمن الدّولة توقف سوريّاً يروّج المخدّرات!

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة – مكتب البقاع الغربيّ، السوريّ (غ. خ.)، بعد أن رصدته يروّج المخدّرات في مختلف البلدات، وقد عثرت معه على كمّيّة منها معدّة للترويج. بعد إجراء التحقيق معه تحت إشراف المدّعي العامّ في البقاع منيف بركات، اعترف بدخوله إلى لبنان خلسةً، وبترويجه للمخدّرات في منطقة البقاع الغربيّ، فأُودِع الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.

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