بالصور... محاضر ضبط بحقّ ملحمتين

نظّم مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضريّ ضبط بحقّ ملحمتين في بلدة عنقون، لعدم توفّر شروط النظافة في الأولى، وقيام صاحب الملحمة الثانيّة ببيع اللحوم المبردة من دون الاعلان عنها إضافة إلى عدم توفر شروط النظافة.

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