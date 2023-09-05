بيان لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان.. هذا ما قرّرته بشأن الأحداث الأخيرة في "عين الحلوة"

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صدر عن إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان البيان التالي:"استكمالاً للقاءات والإجتماعات التي عقدتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والتي شارك في جزء منها ممثلون عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والعسكرية والامنية وممثلون عن عدد من الاحزاب اللبنانية، وبعد ان انقضت المهلة التي أعطيت لتسليم المشتبه بهم واستنفذت كافة الوسائل من قبل اللجنة المكلفة بالتواصل والحوار مع المشتبه بهم بعملية إغتيال قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه وإغتيال عبد الرحمن فرهود، عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعاً اليوم الثلاثاء في 5 ايلول 2023 في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان، وبالإستناد إلى القرارات السابقة التي تم إقرارها في اجتماع هيئة العمل بتاريخ 22-8-2023 والتي جاءت بإجماع كافة أعضاء الهيئة، قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة المعززة من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية، بالقيام بالواجب الموكل إليها في ما يختص بارتكاب الجرائم الاخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الامن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق".