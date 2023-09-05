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لبنان

اتصالٌ بين جعجع والراعي... مضمونه ملف الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
05-09-2023 | 07:14
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 أجرى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا آخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.
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جعجع

الراعي

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