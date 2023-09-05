"بحلة جديدة"... كيف ستطل ليال الاختيار على المشاهدين؟

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بعد التحضيرات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، يبدو أن قناة "العربية" أصبحت جاهزة لتطل على المشاهدين بحلة إخبارية جديدة.وفي هذا الإطار، نشرت الإعلامية ليال الاختيار صورة عبر حسابها على "إنستغرام" من داخل استيديوهات العربية معلقة: "مواكبة للتغيير وسرعة الخبر وذوق المشاهد، العربية تطلق برامجها الاخبارية المسائية بحلة جديدة، "العالم الليلة" ساعات اخبارية متتالية سريعة شاملة دقيقة وعميقة ، خارج اطار البرامج الاخبارية التقليدية الجامدة".وأضافت: "سعيدة بوجودي ضمن فريق عمل لا يهدأ لتقديم الافضل للمشاهد ، شكرا "العربية " على الثقة وعلى الخبرة الجديدة والكبيرة التي اكتسبتها منذ دخولي الى هذه المؤسسة".