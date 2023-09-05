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لبنان

وزير الطاقة: التغذيّة بالكهرباء ستتضاءل في هذا التاريخ

Lebanon 24
05-09-2023 | 08:07
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قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض للـ"أم تي في" إنّه "مستعدّ لاجراء مناقصة ثانية، والتغذية ستتضاءل مع بداية تشرين الاول، لأن المخزون من الفيول العراقي معرض للنضوب، وما لم يؤدِّ ذلك للعتمة الشاملة فإن ضعف التغذية سيؤثر على المرافق العامة".
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