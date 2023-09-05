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لبنان

بيان من نقابة مستخدمي شركة تموين المطار... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-09-2023 | 08:41
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صدر عن نقابة الموظفين والعاملين في الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت LBACC، بيان ذكر انه "بتاريخه، عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت جلسة طارئة برئاسة رئيس النقابة وحضور الأعضاء، ناقش خلالها اخر التطورات المتعلقة بإنتقال استثمار المطاعم والكافيتريات في المطار الى مستثمر جديد، لا سيما موضوع إستمرارية عقود العمال الجارية لحظة إعطاء المستثمر الجديد أمر المباشرة بالإستثمار. حيث صدر البيان الآتي:
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- يدعو المجلس التنفيذي مدير عام الطيران المدني بالتكليف في المطار بإعطاء الاولوية لإنجاز ملف إستمرارية عقود العمال لحوالي مئتي عامل وموظف والتي مضى على المطالبة بها حوالي الشهر والنصف دون أية نتيجة قبل الانشغال بكيفية إعطاء مساحات جديدة للمستثمر الجديد.
- إن المجلس التنفيذي للنقابة يطرح اكثر من علامة استفهام حول دور الجهات الرسمية المعنية في المطار ويدعوها الى القيام بواجباتها بدل الإنشغال بأمور مشبوهة قد تفضي الى تداعيات سلبية على الوضع المعيشي والإقتصادي لعدد كبير من العمال والمستخدمين.
- يرفض المجلس التنفيذي رفضًا قاطعًا إلزام العمال والمستخدمين بتوقيع عقود عمل جديدة، أو ممارسة سياسة التأجيل تجاههم ووضعهم على لوائح الإنتظار بحجة عدم توافر أو جهوزية الأقسام التي من المفترض مزاولة عملهم فيها، سيما وان هناك عددًا كبيرًا من العمال والمستخدمين لم يتم التواصل معهم لغاية تاريخه، فيما  مازال عدد آخر ينتظر جهوزية الأقسام المشار اليها أعلاه، وفقًا لما تم إبلاغهم به من قبل المستثمر الجديد، دون أي مورد وفي ظل أوضاع إقتصادية ومعيشية ضاغطة.
- ان المجلس التنفيذي  لنقابة مستخدمين وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت اذ يصدر بيانه هذا، يدعو الجهات المعنية في المطار الى حزم امرها مع المستثمر الجديد والزامه بتنفيذ موجباته وفقًا لما نصت عليه المادة 60 من قانون العمل والفقرة الخامسة من المادة 37 من دفتر الشروط ويؤكد وقوفه الدائم والتام الى جانب العمال والمستخدمين في نيلهم لحقهم في استمرارية عقود عملهم دون اية مواربة او مزاجية او استنسابية ويعلن عن عقد اجتماعات مفتوحة لهذه الغاية وعن اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الآيلة الى احقاق الحق في هذا المجال وذلك وفقًا لما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
- ختاما "يتوجه المجلس التنفيذي الى كافة الهيئات النقابية والعمالية وعلى راسها الإتحاد العمالي العام واتحاد النقل الجوي والنقابات العمالية في المطار لمواكبة تحركاته والتكاتف والتضامن معه في مواجهة ما يتعرض له عمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت من ظلم ومساس بلقمة عيشهم".

 
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