قائد الجيش عرض الاوضاع مع أبي رميا ودرغام

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب سيمون أبي رميا ثم النائب أسعد درغام، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



ونوه النائبان بـ"الجهود التي يبذلها الجيش لضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار".

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ونوه النائبان بـ"الجهود التي يبذلها الجيش لضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار".