بالصور والأسماء... بلديّة تدّعي على 27 من أصحاب المولّدات الخاصّة

ادعت بلدية الغبيري اليوم امام النيابة العامة المالية على 27 من اصحاب #المولدات في #الغبيري لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن #وزارة الطاقة والمياه كما تم تسطير محاضر بحقهم لارسالها الى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك. كذلك سيتم ارسال لائحة بالمخالفين الى محافظ… pic.twitter.com/fuJsQ3U6Eo
— Maan M. Khalil (@MaanKhalil71) September 5, 2023
ادعت بلدية الغبيري اليوم امام النيابة العامة المالية على 27 من اصحاب #المولدات في #الغبيري لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن #وزارة الطاقة والمياه كما تم تسطير محاضر بحقهم لارسالها الى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك. كذلك سيتم ارسال لائحة بالمخالفين الى محافظ… pic.twitter.com/fuJsQ3U6Eo