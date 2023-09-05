بالصور والأسماء... بلديّة تدّعي على 27 من أصحاب المولّدات الخاصّة

صدر عن المكتب الاعلامي في بلدية الغبيري البيان التالي:



"ادعت بلدية الغبيري اليوم امام النيابة العامة المالية على 27 من اصحاب المولدات في الغبيري لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه كما تم تسطير محاضر بحقهم لارسالها الى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك. كذلك سيتم ارسال لائحة بالمخالفين الى محافظ جبل لبنان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لالزام المخالفين ازالة المولدات الموجودة على الاملاك العامة والارصفة".

ادعت بلدية الغبيري اليوم امام النيابة العامة المالية على 27 من اصحاب #المولدات في #الغبيري لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن #وزارة الطاقة والمياه كما تم تسطير محاضر بحقهم لارسالها الى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك. كذلك سيتم ارسال لائحة بالمخالفين الى محافظ… pic.twitter.com/fuJsQ3U6Eo — Maan M. Khalil (@MaanKhalil71) September 5, 2023 Advertisement