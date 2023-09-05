Advertisement

لبنان

معوض: نرفض دعوة بري للحوار

Lebanon 24
05-09-2023 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1104382-638295276153905709.jpeg
Doc-P-1104382-638295276153905709.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في حفل عشاء في زغرتا نظمّه المحامي توفيق معوض، رفضه للحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: على برّي أن يدرك أنه ليس حكماً بل طرف معطّل ونرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور".
Advertisement
 
اضاف: "نحن مستمرّون في معركتنا لرفع الهيمنة عن لبنان وتوحيد اللبنانيين تحت كنف الدولة والسيادة والعدالة والإصلاح والمحاسبة. مستمرّون في معركتنا لنُعيد أولادنا من المهجر ولنبنيَ لبنان يشبهنا ويشبه طاقاته، لبنان الشرعية والسيادة والحرية والحداثة والعدالة والمؤسسات، وليس دولة "مطلّقة مع شعبها".
 
ورأى أن "المدخل لاستعادة الدولة يكمن بايصال رئيس جديد للجمهورية، رئيس سيادي اصلاحي، يلي انتخابه تشكيل حكومة تعالج الملفات الشائكة وتضع لبنان على سكة التعافي".
 
وختم متوجها الى الرئيس بري بالقول: "انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح "يلّي انت وأمثالك خرّبتوه". وضيق الوقت لا يسمح لا للخزعبلات ولا للتذاكي، ولن تجرّونا الى موقف لسنا مقتنعين به".
 
اضاف: "نرفض دعوة الرئيس برّي الى الحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور وبناءً على ثابتتين: أولاً، تطبيق الدستور ليس Menu à la carte يُقارب بطريقة مشروطة، بل هو واجب دستوري ووطني وعليه كرئيس مجلس نواب أن يطبّقه. ثانياً، على الرئيس برّي أن يدرك أنه ليس حكماً بل طرف أساسي يعطّل الاستحقاق الرئاسي وشريك أساسي في منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي، لذا هو غير مؤهل للدعوة الى أي حوار".
 
وختم: "الكلَ يعلم أنه لو فتح الرئيس برّي أبواب المجلس ودعا الى انعقاد دورات متتالية لانتخاب رئيس، لانتُخِب رئيس سيادي اصلاحي يخرج لبنان من قعر الأزمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2023-09-05
10:23 | 2023-09-05
10:00 | 2023-09-05
09:57 | 2023-09-05
09:46 | 2023-09-05
09:28 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24