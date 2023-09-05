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لبنان

قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة

Lebanon 24
05-09-2023 | 09:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط قتيل وجريح في حادث سير بين سيارة ودراجة ناريّة، على طريق المعرض في طرابلس.
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