حادثة مؤسفة... وفاة سيّدة بصعقة كهربائيّة داخل محل تجاريّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السيّدة "ح.خ" من الجنسيّة السوريّة، تُوفيت بعد تعرّضها لصعقة كهربائية أثناء قيامها بتنظيف محل تجاري في منطقة جبل البداوي في طرابلس.

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