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لبنان

حادثة مؤسفة... وفاة سيّدة بصعقة كهربائيّة داخل محل تجاريّ

Lebanon 24
05-09-2023 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السيّدة "ح.خ" من الجنسيّة السوريّة، تُوفيت بعد تعرّضها لصعقة كهربائية أثناء قيامها بتنظيف محل تجاري في منطقة جبل البداوي في طرابلس.
 
 
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