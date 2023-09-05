بالصورة... محل ألبسة تعرّض لإطلاق نار فجر اليوم!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين ألقوا قنبلة صوتية على محل مجوهرات في منطقة جبل البداوي، وأُصيب أحد المواطنين، وتمّ نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي.





وفي سياق آخر، أُطلق النار فجر اليوم، على محل لبيع الألبسة النسائيّة في المحلة المذكورة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.

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