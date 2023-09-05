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لبنان

الراعي استقبل القنصل المصري وبحثا في المستجدات اللبنانية

Lebanon 24
05-09-2023 | 10:23
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي قنصل السفارة المصرية في لبنان المستشار محمد المشد الذي قال: "تشرفت بهذا اللقاء حيث تمت مناقشة العلاقات بين البلدين وطبيعة العلاقة التاريخية. كما تمت مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية خاصة في ما يتعلق بموضوع إنتخاب رئيس للجمهورية والتوضيح بان سرعة انتخاب رئيس يحظى بتوافق جميع التيارات والاحزاب السياسية يصب في مصلحة ألشعب اللبناني".
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