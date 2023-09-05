جلستان لمجلس الوزراء الخميس

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يعقد مجلس الوزراء جلستين الخميس، الاولى عند العاشرة صباحا للبحث في جدول أعمال يتضمن بنودا عادية، وجلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر للبدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.وهنا جدول أعمال الجلسة الأولى: