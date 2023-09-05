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لبنان

جلستان لمجلس الوزراء الخميس

Lebanon 24
05-09-2023 | 10:31
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يعقد مجلس الوزراء جلستين الخميس، الاولى عند العاشرة صباحا للبحث في جدول أعمال يتضمن بنودا عادية، وجلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر للبدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.

وهنا جدول أعمال الجلسة الأولى:
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جلسة

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