توتّر بين شبان من العرب وآخرين من مرياطة.. هكذا بدأ الإشكال

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بسبب أفضلية مرور بين شباب من العرب، وآخرين من بلدة مرياطة - زغرتا.



وقد تجدّد الإشكال لاحقاً في ما بينهم، عند نقطة حاجز عشاش، ويعمل أهالي المنطقة على حلّه.

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