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لبنان

توتّر بين شبان من العرب وآخرين من مرياطة.. هكذا بدأ الإشكال

Lebanon 24
05-09-2023 | 12:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بسبب  أفضلية مرور بين شباب من العرب، وآخرين من بلدة مرياطة - زغرتا.

وقد تجدّد الإشكال لاحقاً في ما بينهم، عند نقطة حاجز عشاش، ويعمل أهالي المنطقة على حلّه.
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