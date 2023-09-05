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لبنان
توتّر بين شبان من العرب وآخرين من مرياطة.. هكذا بدأ الإشكال
Lebanon 24
05-09-2023
|
12:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بسبب أفضلية مرور بين شباب من العرب، وآخرين من بلدة مرياطة - زغرتا.
وقد تجدّد الإشكال لاحقاً في ما بينهم، عند نقطة حاجز عشاش، ويعمل أهالي المنطقة على حلّه.
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