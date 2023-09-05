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لبنان

في هذه المنطقة.. مخابرات الجيش أوقفت صاحب مولد إشتراك

Lebanon 24
05-09-2023 | 13:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت س. ق. وهو صاحب مولد إشتراك في شارع الحاووظ في منطقة ابي سمراء - طرابلس. 
 
 

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